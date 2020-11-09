В Мексике 27 человек погибли из-за наводнений

По меньшей мере 27 человек погибли на юге Мексики в результате наводнений, вызванных ливнями. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета Excelsior, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В штате Чьяпас жертвами стихии стали 22 человека, еще пятеро погибли в штате Табаско, говорится в докладе управления. По его данным, от наводнений в этих административных округах пострадали более 157 тыс. человек.

В двух штатах в разной степени повреждены 54 тыс. домов. В разных регионах потоки воды и оползни нанесли ущерб дорогам и мостам, что значительно затрудняет доступ к ряду населенных пунктов. Для пострадавших от стихийного бедствия на территории двух штатов действуют 208 временных общежитий, в которых размещены 8 тыс. человек.

Власти Мексики оказывают помощь пострадавшим, задействованы армейские подразделения и Национальная гвардия. В стране открыты центры для сбора гуманитарной помощи пострадавшим. Материальный ущерб от наводнений пока не подсчитан.