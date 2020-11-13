В Японии заявили, что текущий рост числа заражений в стране не требует возвращения ЧС

Текущая ситуация с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом на территории Японии на данный момент не требует возвращения режима ЧС или пересмотра кампании по развитию внутреннего туризма Go To. Об этом в пятницу журналистам заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Число новых случаев заражения уверенно растет, особенно на Хоккайдо, в Токио, Осаке и Айти. Но эксперты считают, что текущая ситуация не требует введения режима ЧС или пересмотра кампании Go To", - отметил он. В то же время Суга подчеркнул, что власти Японии максимально серьезно относятся к складывающейся ситуации и сделают все необходимое для сдерживания распространения коронавируса на территории страны.

Глава японского правительства в очередной раз призвал местное население содействовать борьбе с распространением коронавируса и предпринимать необходимые меры индивидуальной защиты, включая ношение масок.