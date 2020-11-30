Виновным в гибели туристов из-за извержения вулкана в Новой Зеландии грозит штраф в $1 млн

Государственная служба охраны труда Новой Зеландии выдвинула 13 обвинений в халатности против физических и юридических лиц, не обеспечивших безопасность туристов во время извержения вулкана на острове Уайт-Айленд 9 декабря 2019 года. Об этом в понедельник сообщило издание The New Zealand Herald, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, новозеландский государственный регулятор в сфере охраны труда и соблюдения правил техники безопасности (WorkSafe) "выдвинул обвинения против десяти организаций, нарушивших национальное законодательство о здоровье и безопасности на производстве", что повлекло за собой гибель 22 туристов, находившихся в момент извержения вулкана на острове Уайт-Айленд. Нарушителям грозит штраф, максимальный размер которого составляет 1,5 млн новозеландских долларов ($1,1 млн).

Также в халатном отношении к служебным обязанностям ведомство обвинило трех руководителей предприятий, которые были обязаны обеспечить безопасность туристов, но не сделали этого. Каждое из этих обвинений тоже повлечет за собой штраф в размере до 300 тыс. новозеландских долларов ($211,5 тыс.).

Слушания по данному делу состоятся 15 декабря в окружном суде Окленда.

Извержение вулкана, расположенного на новозеландском острове Уайт-Айленд в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда, произошло 9 декабря. В момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек. Сразу после извержения власти сообщили о девяти погибших, затем еще один человек умер в больнице, тела еще шестерых были обнаружены на острове в ходе специальной поисковой операции, организованной 13 декабря. Позднее стало известно о смерти еще шести пострадавших, умерших в клиниках Австралии и Новой Зеландии.