Американский лидер Дональд Трамп распорядился вывести почти все войска США из Сомали к началу 2021 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее оценкам, в африканской стране находятся около 700 американских военных. Они будут переброшены в другие государства.