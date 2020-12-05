Трамп распорядился вывести почти все войска США из Сомали
Американский лидер Дональд Трамп распорядился вывести почти все войска США из Сомали к началу 2021 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Wall Street Journal.
По ее оценкам, в африканской стране находятся около 700 американских военных. Они будут переброшены в другие государства.
Лента новостей
Центр Гейдара Алиева, "Пламенные башни" и Бакинский Олимпийский стадион подсвечены цветами азербайджанского флага (ФОТО)
Эксклюзивное интервью с известным литовским военным корреспондентом Ричардасом Лапайтисом: Вместе с Азербайджаном радуюсь победе – я в это всегда верил!
Главным архитектором победы во Второй Карабахской войне является Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев - депутат
Обеспечение территориальной целостности Азербайджана позволит выйти на новый этап развития - депутат
В поселке Акина Исламской Республики Афганистан возведена новая мечеть при поддержке туркменской стороны (ФОТО)
Бюро обязательного страхования Азербайджана выплатило компенсации по требованиям к Standard Insurance
Письма главе государства: Благодаря Вашей несокрушимой воли и решимости, мужеству армии Азербайджана мы ощутили радость победы
В План действий Палаты аудиторов Азербайджана на 2021 год включены меры по увеличению прозрачности экономики
ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» выделит 1,3 млн. манатов на электроснабжение посевных площадей в Азербайджане
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Мы никогда не забудем шехидов Отечественной войны. Они навсегда останутся в наших сердцах (ФОТО)
В Католической церкви Баку отслужили мессу в память об азербайджанских воинах и мирных жителях, жертв армянской агрессии (ФОТО/ВИДЕО)
Cтарший советник Amnesty International опубликовала фотодоказательства разрушений, нанесенных армянами Кельбаджарскому району (ФОТО)