В Кабуле два человека пострадали при взрыве автомобиля
По меньшей мере два человека пострадали в результате взрыва бомбы в Кабуле в среду утром. Об этом сообщил афганский телеканал TOLOnews, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, раненые доставлены в больницу.
Днем ранее телеканал 1TV сообщал, что во вторник в результате взрыва в Кабуле погибли заместитель губернатора столичной провинции и его секретарь.
Лента новостей
Надеюсь, что когда закончится пандемия, мы приедем в Азербайджан и сыграем в Шуше - директор инструментального ансамбля «Sevgi» (ФОТО)
Подразделения МЧС Азербайджана приступили к работе на освобожденных от оккупации территориях – министр
Председатели Торговой палаты Кербелы и Кербелинского филиала Объединения бизнесменов Ирака поздравили Президента Ильхама Алиева
Объём ноябрьских сделок на рынке капитала Азербайджана превысил 1 млрд манатов - Национальный депозитный центр
Названы детали второго пакета мер поддержки, принятых в Казахстане в условиях экономического кризиса
"Родина принадлежит нам, мы должны сражаться!" - последние слова шехида Сабира Исмаилова перед уходом на фронт
В Азербайджане еще 42 семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО)
Азербайджанское Телевидение обратилось к семьям и близким шехидов, а также ветеранам Карабахской Отечественной войны
Танцующий воин… Гибель сына я увидела во сне. Он был в крови и обернут флагом Азербайджана (ВИДЕО,ФОТО)