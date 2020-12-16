В Кабуле два человека пострадали при взрыве автомобиля

По меньшей мере два человека пострадали в результате взрыва бомбы в Кабуле в среду утром. Об этом сообщил афганский телеканал TOLOnews, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, раненые доставлены в больницу.

Днем ранее телеканал 1TV сообщал, что во вторник в результате взрыва в Кабуле погибли заместитель губернатора столичной провинции и его секретарь.