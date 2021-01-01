Самолет столкнулся с воздушным шаром во время посадки в Боготе

Самолет, принадлежащий авиакомпании Avianca, столкнулся с небольшим воздушным шаром, когда осуществлял посадку в аэропорту Боготы. Об этом в пятницу сообщила газета Il Tiempo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел в ночь на пятницу в аэропорту Эль-Дорадо. Во время посадки самолет задел крылом шар. Никто из пассажиров не пострадал.

Власти начали расследование инцидента. По предварительным данным, шар могли запустить жители близлежащих районов в честь празднования Нового года.