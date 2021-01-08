В США заявили, что не создают свою военную базу в Западной Сахаре

Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер во время визита в Алжир опроверг информацию ряда СМИ о том, что США собираются создавать военную базу в Западной Сахаре. Об этом сообщает в пятницу информационный портал Algerie1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хочу быть предельно ясным. США не находятся в процессе создания американской базы в Западной Сахаре", - подчеркнул Шенкер. Также, по его словам, "Африканское командование вооруженных сил США не упоминало о переносе своей штаб-квартиры в Западную Сахару".

Помощник госсекретаря отметил, что переданные некоторыми СМИ сведения о размещении военный базы США в Западной Сахаре являются "безосновательными". В конце декабря минувшего года ряд марокканских изданий сообщил, что США намерены создать военную базу в Западной Сахаре.

10 декабря 2020 года президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Ситуация в ней много десятилетий продолжает оставаться предметом международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул там вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда свою миротворческую Миссию по проведению референдума в Западной Сахаре. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить этот спор пока никак не удается, во многом из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.