"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Мексике

Другие страны 11 января 2021 06:41 (UTC+04:00)
"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Мексике

Новый штамм коронавируса, который ранее появился в Великобритании, обнаружен в Мексике. Специалисты выявили инфицированного пациента на территории северо-восточного штата Тамаулипас. Об этом, как передает Trend со сылкой на ТАСС, сообщило в своем Facebook региональное управление здравоохранения.

По его данным, речь идет о больном ковидом 56-летнем путешественнике, прибывшем в Тамаулипас 29 декабря. "Результат [анализа] показал наличие [у него] нового варианта SARS-CoV-2, который впервые появился в Великобритании в середине сентября [2020 года]", - говорится в записи. В связи с этим глава управления здравоохранения Тамаулипаса Глория Гамбоа призвала население тщательно соблюдать меры, нацеленные на предотвращение заражения, и как можно больше времени проводить по месту жительства.

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря 2020 года сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение инфекции в юго-восточной части Англии. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен.

С конца февраля 2020 года в Мексике было лабораторно подтверждено 1 524 036 случаев заражения коронавирусом, умерли 133 204 инфицированных пациента. Выздоровели 1 143 254 заболевших. Загрузка больниц в среднем по республике равна 56%. Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Мехико, где этот показатель достиг 90%.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Фируза Ибадова рассказала о Днях поэзии Вагифа в Шуше: В 1982 году я открывала самую первую концертную программу
Фируза Ибадова рассказала о Днях поэзии Вагифа в Шуше: В 1982 году я открывала самую первую концертную программу
Эксклюзив! Воспоминания организатора Дней поэзии Вагифа и фестиваля &quot;Хары бюльбюль&quot; в Шуше Захида Аббасова: Во время исполнения Зейнаб Ханларовой пошел ливень (ФОТО)
Эксклюзив! Воспоминания организатора Дней поэзии Вагифа и фестиваля "Хары бюльбюль" в Шуше Захида Аббасова: Во время исполнения Зейнаб Ханларовой пошел ливень (ФОТО)
А я когда-нибудь вернусь... Памяти шехидов Карабахской войны (ВИДЕО)
А я когда-нибудь вернусь... Памяти шехидов Карабахской войны (ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
Мадуро полагает, что США находятся на пороге гражданской войны Другие страны 07:48
Пелоси обвинила Трампа в подстрекательстве к мятежу США 07:31
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии Другие страны 07:15
В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек В мире 06:57
Потерпевший крушение в Индонезии лайнер мог разрушиться от удара о воду Другие страны 06:57
"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Мексике Другие страны 06:41
Садыр Жапаров победил на президентских выборах в Кыргызстане Кыргызстан 06:13
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане Казахстан 06:08
Итоговый турнир по дзюдо мировой серии "Мастерс" стартует в Дохе Спорт 05:48
Франция проведет четвертый экологический саммит One Planet Европа 05:27
Генсек ООН назвал препятствие для прекращения огня во всем мире В мире 05:11
В Бразилии с 15 января начнется производство "Спутника V" Другие страны 04:50
Названы страны-лидеры по числу привитых от COVID-19 В мире 04:35
Ким Чен Ына избрали генеральным секретарем Трудовой партии Кореи Другие страны 04:19
В ВОЗ раскрыли мешающий победе над коронавирусом фактор В мире 03:54
Роналду стал рекордсменом по количеству голов в официальных матчах Спорт 03:38
Обама рисковал жизнями американцев, выполняя обязательства по ДРСМД - Помпео США 03:25
Египет проведет чемпионат мира по гандболу без болельщиков из-за опасений ряда сборных Спорт 03:07
Трамп направит десятки миллионов долларов республиканцам на выборы в Конгресс в 2022 году США 02:49
Чемпионат Испании по футболу: "Вальядолид" проиграл "Валенсии" Спорт 02:36
Власти Ливана планируют полностью закрыть страну на неделю Арабские страны 02:15
Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Алжире Другие страны 01:56
Telegram занимается разработкой веб-версии приложения для Safari ИКТ 01:37
В США заявили, что угроза со стороны экстремистских групп сохраняется на высоком уровне США 01:19
Тунис попросил у МВФ профинансировать кампанию по вакцинации населения Финансы 01:02
Пелоси полагает, что импичмент не позволит Трампу снова стать президентом США 00:41
В Турции произошло землетрясение Турция 00:23
Парализованный из-за бури аэропорт Мадрида готов частично возобновить работу Европа 00:23
Эльчин Иманов отмечает юбилей: Мужчина в самом расцвете сил, де-факто с современными требованиями (ФОТО) Культура 00:05
У Грузии есть прекрасная возможность служить точкой соединения для некоторых крупнейших экономик мира Бизнес 00:01
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 2,19 миллиона человек Турция 10 января 23:41
Министры Эфиопии, Египта и Судана обсудили ГЭС "Возрождение" Другие страны 10 января 23:20
Более 790 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 10 января 22:59
Трамп выступит с критикой блокировки своих аккаунтов в соцсетях 11 января США 10 января 22:43
Скончался актер из сериала "Магомаев" Социум 10 января 22:32
Правящая партия Казахстана "Нур Отан" лидирует на выборах в парламент - Экзитпол Казахстан 10 января 22:26
Замглавы МИД Ирана провел встречу с южнокорейской коллегой Политика 10 января 22:23
В Грузию возможно завезут китайские вакцины от коронавируса Грузия 10 января 22:20
Во Франции спасли 24 мигранта, пытавшихся на лодках пересечь Ла-Манш Европа 10 января 22:07
Генсек ООН раскритиковал богатые страны за "вакцинный национализм" В мире 10 января 21:51
В РФ выявлен первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса Россия 10 января 21:33
Глава МИД ФРГ обсудит в Каире с коллегами из Египта, Иордании и Франции ситуацию на Ближнем Востоке Европа 10 января 21:30
В Азербайджане увеличился объём кредитного портфеля сельскохозяйственного сектора Финансы 10 января 21:07
Явка на выборах президента Кыргызстана после закрытия участков составила 38,63% Кыргызстан 10 января 21:07
На портале Azexport продажи превысили $40 млн Бизнес 10 января 21:06
Число случаев COVID-19 в США превысило отметку в 22 миллиона США 10 января 20:53
В ЦИК Казахстана сообщили предварительные результаты явки избирателей Казахстан 10 января 20:45
877 человек оштрафованы в Грузии за нарушение ограничений по COVID-19 Грузия 10 января 20:40
Производство стальных слитков в Иране увеличилось на 8,3% Экономика 10 января 20:30
Вдохновленные Низами… - Алла Байрамова о наследии великого поэта в творчестве азербайджанских композиторов Культура 10 января 20:28
Окружение Трампа считает, что он не будет участвовать в выборах в 2024 году США 10 января 20:21
Китай продлил временный запрет на пассажирское авиасообщение с Великобританией Другие страны 10 января 20:02
ОАЭ подняли цены на экспортную нефть вслед за Саудовской Аравией Арабские страны 10 января 19:41
Эрдоган отказался от WhatsApp Турция 10 января 19:22
В Казахстане завершилось голосование на выборах в Мажилис и маслихаты (Обновлено) Казахстан 10 января 19:16
Жапаров побеждает на выборах президента Кыргызстана (Обновлено) Кыргызстан 10 января 18:59
В Кыргызстане прошли выборы президента и референдум по вопросу формы правления Кыргызстан 10 января 18:26
Явка к закрытию участков на парламентских выборах в Казахстане составила 63,1% (Обновлено) Казахстан 10 января 18:16
Число заболевших коронавирусом в Африке превысило 3 млн Другие страны 10 января 18:05
Путин провел совещание по вопросам Нагорно-Карабахского урегулирования Россия 10 января 17:46
В Индии семь штатов подтвердили вспышку птичьего гриппа Другие страны 10 января 17:31
Интерпол предложил властям Индонезии помощь в опознании жертв крушения Boeing Другие страны 10 января 17:05
Референдум состоялся. Явка на 18:00 составила 33,08% - ЦИК Кыргызстана Кыргызстан 10 января 17:03
Создана комиссия по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации - минобороны Азербайджана Общество 10 января 16:50
Пик коронавируса в Грузии пришелся на конец ноября и первую неделю декабря - главный эпидемиолог Грузия 10 января 16:37
За минувшие сутки в Иране от коронавируса умер 71 человек Общество 10 января 16:30
В Азербайджане еще 1 593 человека излечились от COVID-19, выявлен 601 новый случай заражения Общество 10 января 16:25
На 16:00 явка на выборы президента составила 26,59%, на референдум – 26,55% - ЦИК Кыргызстана (Обновлено) Кыргызстан 10 января 16:02
Предварительные итоги выборов в Казахстане будут объявлены завтра на пресс-конференции - Арзу Нагиев (ФОТО) Политика 10 января 15:48
Как фонд Сороса и фашизм объединились в Армении? Политика 10 января 15:40
Около 100 рейсов отменили в аэропорту Мадрида из-за непогоды Европа 10 января 15:30
Создан бюст единственной женщины-шехида Второй Карабахской Отечественной войны (ФОТО) Социум 10 января 15:14
Формула 3 + 3 способна принести в Южный Кавказ долгосрочный мир - российское издание Политика 10 января 15:02
Гендиректор ИСЕСКО совершит визит в Азербайджан Общество 10 января 14:50
«Британский» штамм коронавируса выявили в Иране Общество 10 января 14:15
В Азербайджане зафиксирован рост денежной базы Финансы 10 января 14:14
В Японии выявили четыре случая заражения новым штаммом коронавируса из Бразилии Другие страны 10 января 14:00
Спасатели установили местоположение двух черных ящиков разбившегося в Индонезии Boeing Другие страны 10 января 13:28
Bild: берлинская полиция усилила охрану Бундестага после штурма Конгресса США Европа 10 января 13:01
В России впервые с 18 ноября выявили менее 23 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки Россия 10 января 12:49
Наши военные продолжают свою деятельность по разминированию в Карабахе - минобороны Турции (ФОТО) Политика 10 января 12:34
Завтра в Баку ожидается до 9 градусов тепла Общество 10 января 12:14
Президент Ильхам Алиев освободил от должности председателя правления ОАО "Азерхалча" Политика 10 января 11:56
В Кабуле произошел взрыв Другие страны 10 января 11:31
Коронавирус в Грузии: 1 143 новых случая, выздоровели 617 человек, скончались 23 Грузия 10 января 11:25
Производство легковых автомобилей в Иране за три квартала текущего года выросло на 18,8% Экономика 10 января 11:20
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении превысило 162 тыс. Армения 10 января 11:15
В Японии из-за снегопадов погиб один человек Другие страны 10 января 11:05
В ВМС Индонезии сообщили, что разбившийся Boeing разрушился на небольшие фрагменты Другие страны 10 января 10:50
Видеокадры из села Дашбулаг Кельбаджарского района (ВИДЕО) Политика 10 января 10:41
Международный центр мугама - виртуальная реальность и реальная действительность в 2020 году Культура 10 января 10:31
Пенс не исключил отстранение Трампа по недееспособности США 10 января 09:57
Токаев проголосовал на выборах депутатов парламента Казахстана Казахстан 10 января 09:42
Apple убрала из App Store приложение, которым пользовались сторонники Трампа США 10 января 09:34
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в северной части Аргентины Другие страны 10 января 09:09
Спасатели обнаружили обломки разбившегося в Индонезии Boeing Другие страны 10 января 08:24
Объём кредитования финансового сектора Азербайджана многократно возрос Финансы 10 января 08:00
Значительная часть сделок по корпоративным ценным бумагам в Азербайджане пришлась на вторичный рынок Финансы 10 января 08:00
Дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги» увеличила перевалку грузов на терминале Астара (ФОТО) Экономика 10 января 08:00
Экспорт яблок за 9 месяцев этого года составил 764 млн. долларов Иран 10 января 07:25
Все новости