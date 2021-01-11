"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Мексике

Новый штамм коронавируса, который ранее появился в Великобритании, обнаружен в Мексике. Специалисты выявили инфицированного пациента на территории северо-восточного штата Тамаулипас. Об этом, как передает Trend со сылкой на ТАСС, сообщило в своем Facebook региональное управление здравоохранения.

По его данным, речь идет о больном ковидом 56-летнем путешественнике, прибывшем в Тамаулипас 29 декабря. "Результат [анализа] показал наличие [у него] нового варианта SARS-CoV-2, который впервые появился в Великобритании в середине сентября [2020 года]", - говорится в записи. В связи с этим глава управления здравоохранения Тамаулипаса Глория Гамбоа призвала население тщательно соблюдать меры, нацеленные на предотвращение заражения, и как можно больше времени проводить по месту жительства.

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря 2020 года сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение инфекции в юго-восточной части Англии. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен.

С конца февраля 2020 года в Мексике было лабораторно подтверждено 1 524 036 случаев заражения коронавирусом, умерли 133 204 инфицированных пациента. Выздоровели 1 143 254 заболевших. Загрузка больниц в среднем по республике равна 56%. Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Мехико, где этот показатель достиг 90%.