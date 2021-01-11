На востоке Китая 22 человека оказались заблокированы после взрыва на шахте

Взрыв прогремел на золотодобывающей шахте на востоке Китая. Как сообщает в понедельник газета Global Times со ссылкой на местные власти, в результате инцидента оказались заблокированы 22 человека, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, взрыв произошел на шахте в провинции Шаньдун.

Спасателям на данный момент не удалось установить контакт с находившимися в шахте рабочими.