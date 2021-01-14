Предварительный доклад о крушении в Индонезии Boeing опубликуют в течение 30 дней

Предварительный доклад о расследовании крушения в Яванском море индонезийского Boeing 737-524 будет опубликован в течение 30 дней с момента трагедии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил замруководителя национального комитета по безопасности на транспорте Нуркахио Утомо.

"Мы намерены ознакомить общественность с ходом расследования в течение 30 дней, что соответствует международным нормам безопасности полетов", - сказал чиновник. Вместе с тем он подчеркнул, что "в докладе могут не содержаться выводы следователей о причинах крушения, анализ случившегося, поскольку для всего этого требуется значительно больше времени".

Глава комитета Соерджанто Таджахоно заявил, что расшифровка обнаруженного во вторник черного ящика может занять до пяти дней. При этом спасателям пока не удается обнаружить речевой самописец, в среду поиски были приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.

Лайнер авиакомпании Sriwijaya Air 9 января вылетел из Джакарты в город Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), на его борту находились 62 человека. Через несколько минут после взлета он упал в море в районе архипелага Серибу. Представители национального поисково-спасательного агентства сообщили, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни одного самолета, находившегося в их зоне ответственности. По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. м, в течение минуты снизился на 3 тыс. м.