В результате землетрясения в Индонезии погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли, 24 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,2, которое было зафиксировано в четверг в Индонезии. Об этом сообщает портал Detik со ссылкой на данные Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, около 2 тыс. человек в провинции Западный Сулавеси были вынуждены покинуть свои дома. Стихия разрушила более 60 зданий, включая офис местного губернатора и здание отеля. Подземные толчки также вызвали несколько оползней.

Как сообщил в четверг Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 139 км к северо-западу от города Паре-Паре. Очаг залегал на глубине 8 км.