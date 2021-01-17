Землетрясение магнитудой 6.0 зарегистрировано в Афганистане
Сеть сейсмических станций Казахстана в воскресенье в 02:02 по местному времени (00:02 GMT+4) зарегистрировала землетрясение магнитудой 6.0 на территории Афганистана, которое ощущалось магнитудой 2 - 3 в казахстанском городе Шымкенте. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Министерства образования и науки Казахстана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Эпицентр землетрясения расположен в 823 км на юго-запад от Алма-Аты на территории Афганистана", - говорится в сообщении.
Как уточнили сейсмологи, сведений о разрушениях в Шымкенте не поступало.
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