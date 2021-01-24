В Египте начинается массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация от нового коронавируса начинается в воскресенье в Египте, заявил в субботу президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси. В первую очередь она коснется 207 тыс. медиков в карантинных госпиталях, а также больницах общего профиля по всей стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметил глава государства, "первостепенное внимание будет уделено врачам и медицинским работникам, находящимся на переднем крае борьбы с пандемией". По данным профсоюза врачей, с начала пандемии из-за коронавируса в Египте умерли более 200 медиков. Вакцинация будет также включать пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей. В последующем она должна охватить все население страны.