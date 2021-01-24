В Египте начинается массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация от нового коронавируса начинается в воскресенье в Египте, заявил в субботу президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси. В первую очередь она коснется 207 тыс. медиков в карантинных госпиталях, а также больницах общего профиля по всей стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как отметил глава государства, "первостепенное внимание будет уделено врачам и медицинским работникам, находящимся на переднем крае борьбы с пандемией". По данным профсоюза врачей, с начала пандемии из-за коронавируса в Египте умерли более 200 медиков. Вакцинация будет также включать пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей. В последующем она должна охватить все население страны.
Лента новостей
Очередной успех экономической стратегии Президента Ильхама Алиева: договор "Достлуг" - событие недели
Свадебные традиции и ритуалы в городе Шуша – праздники и концерты от 3 до 40 дней, состязания и пиршества (ФОТО)
Госкорпорация Туркменистана заключит с иностранными компаниями контракты по закупке энергооборудования
При поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации сети супермаркетов Bravo военнослужащим, проходящим службу в Губадлинском и Ходжавендском районах, доставлена необходимая продовольственная помощь (ВИДЕО)
Офис ВОЗ в Азербайджане провел встречу с участниками проекта по предотвращению смертей в период пандемии
Малообеспеченным студентам в Азербайджане планируется предоставить беспроцентные кредиты на образование – министр
Чиновники должны быть честными, лояльными к народу и государству, обладать профессиональными качествами – Хикмет Гаджиев
Среди военнослужащих, несущих службу в Шуше и в других освобожденных районах, царит высокий боевой дух – военный эксперт
Совместная разработка месторождения “Достлуг” будет коммерчески и технически привлекательной - Wood Mackenzie