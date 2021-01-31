В ДТП с автобусом на Кубе погибли 10 человек
По меньшей мере 10 человек погибли, 24 пострадали в результате ДТП, которое произошло в субботу в провинции Маябеке на западе Кубы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Пассажирами транспортного средства были 45 учителей, которые ехали из Гаваны на восток страны. Автобус упал в овраг. Причины случившегося не уточняются.
Лента новостей
Турецкий солдат в Карабахе: В результате стратегии Президента Ильхама Алиева в регионе установился долгосрочный мир
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО)
Лютфи Заде и Фаня Занд – история одной любви. Он сделал ей предложение на остановке в ожидании автобуса (ФОТО)
Кабмин Азербайджана утвердил критерии выдачи стартап-сертификата и правила ведения реестра инновационных проектов
Расходы за ведение реестра инновационных проектов в Азербайджане будет оплачивать Агентство по инновациям
В Турецко-российском совместном мониторинговом центре состоялся первый официальный прием - репортаж Trend TV (ФОТО)
Родители, не желающие отправлять детей на очные занятия, могут обратиться с этим в школы - Эмин Амруллаев
С 1 февраля к очному учебному процессу в регионах Азербайджана смогут вернуться более 2000 школ - министр
Группа сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджана награждена орденами и медалями - Распоряжение
Азербайджан провел колоссальную работу по созданию Турецко-российского мониторингового центра - Александр Фомин
Создание Турецко-российского мониторингового центра поспособствует обеспечению стабильности в регионе - минобороны Турции
Создание совместного Мониторингового центра по контролю над прекращением огня имеет важное значение - Закир Гасанов
Мониторинговый центр в Агдаме внесет вклад в восстановление мира и безопасности - министр обороны Азербайджана
В Азербайджане будет проверена ситуация с исполнением закона об ограничении использования табачной продукции
Министерство инновационного развития Узбекистана объявило тендер на приобретение программного обеспечения
На территории Турецко-российского совместного мониторингового центра находятся 65 служебных помещений модульного типа (ФОТО)
Охрану Турецко-российского совместного мониторингового центра будет осуществлять азербайджанская армия