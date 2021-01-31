В ДТП с автобусом на Кубе погибли 10 человек

Другие страны 31 января 2021 03:24 (UTC+04:00)
В ДТП с автобусом на Кубе погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли, 24 пострадали в результате ДТП, которое произошло в субботу в провинции Маябеке на западе Кубы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пассажирами транспортного средства были 45 учителей, которые ехали из Гаваны на восток страны. Автобус упал в овраг. Причины случившегося не уточняются.

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