В ДТП с автобусом на Кубе погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли, 24 пострадали в результате ДТП, которое произошло в субботу в провинции Маябеке на западе Кубы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пассажирами транспортного средства были 45 учителей, которые ехали из Гаваны на восток страны. Автобус упал в овраг. Причины случившегося не уточняются.