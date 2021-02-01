Эксперты ВОЗ в Ухане намерены проработать все гипотезы происхождения коронавируса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), находящиеся в китайском Ухане для изучения происхождения коронавируса нового типа, прорабатывают все существующие гипотезы появления COVID-19. Об этом заявил ТАСС участник миссии ВОЗ, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков, передает Trend.

"Пока нет. Это все обсуждается", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у экспертов ВОЗ ключевая гипотеза происхождения коронавируса нового типа, к которой члены делегации склоняются больше всего. "Именно этим мы сейчас и занимаемся, рассматриваем все возможные гипотезы, рассматриваем все факты, которые есть, раскладываем их по полочкам и, соответственно, делаем заключения о том, какая степень вероятности какого-либо из событий", - пояснил он.

На вопрос о том, как эксперты оценивают заявления о происхождении вируса из лаборатории Уханьского института вирусологии, Дедков отметил, что "это просто одна из гипотез, она не очень вероятная". "Гипотетически все возможно, все будет проверяться, в том числе и это", - указал он. На просьбу прокомментировать информацию о том, что эпидемия коронавируса нового типа началась сразу в нескольких частях света одновременно, участник миссии ВОЗ сказал, что это лишь одна из теорий, требующих проверки. "Вполне возможно, это все гипотезы, которые нужно проверять, и эту в том числе", - отметил он.

"Мы же не знаем, на самом деле, когда возник первый случай в Китае. Мы знаем, когда появился тот пациент, на которого обратили внимание. Возможно, были и случаи, которые были раньше, просто на них никто не обращал внимание", - продолжил Дедков.

Как указал он, приезд миссии ВОЗ в Китай "не означает, что другие версии не будут рассматриваться". "Может коронавирус был где-то и в другом месте, просто мы об этом не узнали", - отметил член делегации. "Логично начать с того места, где первый раз об этом услышали, а что будет происходить дальше - посмотрим по мере того, как будем изучать проблему, будем разбираться", - резюмировал эксперт.

В январе этого года глава МИД КНР Ван И заявил в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая, что пандемия, как показывают многочисленные исследования, была вызвана отдельными вспышками заболевания в разных регионах планеты, а Китай просто стал первой страной, проинформировавшей о выявлении нового коронавируса.