Япония разработает систему с ИИ для мониторинга за иностранными судами на море

Правительство Японии намеревается начать разработку новейшей системы с применением искусственного интеллекта, которая будет анализировать сделанные при помощи спутников снимки иностранных кораблей, проходящих в сопредельных с японскими территориальными водами зонах. Об этом во вторник сообщила газета Sankei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что на разработку системы может уйти около четырех лет, на ее создание планируется выделить 450 млрд иен ($4,3 млн по текущему курсу). По данным издания, официально решение о начале разработки системы, которая призвана усилить мониторинг страны за ситуацией на море, может быть утверждено в ближайшие дни.

Новейшая система будет заниматься анализом и систематизацией информации, полученной от японских спутников. Искусственный интеллект сможет также моделировать предполагаемый маршрут движения тех или иных кораблей. Газета отмечает, что система, в частности, будет сосредоточена на мониторинге иностранных судов, ведущих незаконный промысел в японской исключительной экономической зоне, китайских кораблях, приближающихся с акватории островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином, а также за деятельностью КНДР на море, которую неоднократно обвиняли в незаконном переливании нефти в обход санкций Совета безопасности ООН.