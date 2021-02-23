Один из лидеров бывших повстанцев-леворадикалов угрожает жизни президента Колумбии

Один из лидеров бывшей леворадикальной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) Сеуксис Паусиас Эрнандес Соларте, более известный под псевдонимом Хесус Сантрич, выпустил видеообращение, в котором угрожает жизни президента страны Ивана Дуке. Отмечается, что видео было снято 13 февраля на территории Венесуэлы, передает Trend со сылкой на ТАСС.

"Memento mori (в переводе с латинского - помни о смерти - прим. ТАСС), Дуке", - заявил Сантрич, запись выступления которого опубликовал на своей странице в Twitter телеканал NTN24.

В августе 2019 года на видеохостинге YouTube появилась запись выступления другого лидера группировки, Ивана Маркеса, который объявил о намерении части бывших повстанцев вернуться к вооруженной борьбе. На кадрах видно, что его окружают несколько десятков мужчин и женщин с оружием и в камуфляжной форме. Маркес в своей речи сообщил, что запись была сделана в колумбийской Амазонии.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах. За это время его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов стали беженцами. 24 ноября 2016 года в Гаване представители правительства Колумбии и РВСК подписали соглашение о прекращении конфликта. За усилия по урегулированию полувекового кровавого противостояния Хуан Мануэль Сантос, занимавший в тот момент пост президента Колумбии, был удостоен Нобелевской премии мира. После разоружения боевиков под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе повстанческой организации была создана политическая партия. В 2018 году новым президентом Колумбии стал кандидат от правой партии "Демократический центр" Дуке. Сразу после объявления результатов голосования он заявил о необходимости внесения поправок в соглашение о мире с РВСК.