В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в четверг в центральной части Мьянмы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, зафиксировавшая подземные толчки в 10:34 по китайскому времени (06:34 GMT+4).

Эпицентр находился в 210 км к северу от города Мейтхила. Глубина залегания очага в сводке не приводится.

Данных о жертвах и разрушениях к этому часу не поступало.