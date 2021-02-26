В Нигерии из школы-интерната похитили более 300 учениц

Группа вооруженных лиц похитила более 300 учениц в ночь на пятницу из школы-интерната в городе Джангебе на севере Нигерии. Об этом сообщила нигерийская газета Vanguard, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Факт похищения подтвердили и местные власти. Похищены дети, заявил представитель губернатора штата Замфара. При этом он не назвал точное число захваченных и куда они могли быть увезены.