На Филиппинах началась вакцинация от коронавируса

Другие страны 1 марта 2021 08:15 (UTC+04:00)
На Филиппинах началась вакцинация от коронавируса

Вакцинация китайским препаратом против коронавируса производства компании Sinovac началась на Филиппинах. Об этом в понедельник сообщило министерство здравоохранения республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первым вакцину CoronaVac получил руководитель Филиппинской главной больницы Херардо Легаспи. Между тем министр здравоохранения Франсиско Дуке, давший старт началу прививочной кампании, поблагодарил работников сферы здравоохранения, которые займутся вакцинацией населения. "Успех от распространения вакцины зависит от медработников", - констатировал он.

28 февраля на Филиппины доставили первую партию из 600 тыс. доз вакцины CoronaVac. Вместе с тем поставка более 500 тыс. доз вакцины британско-шведского консорциума AstraZeneca, запланированная на 1 марта, отложена на неделю.

30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени число заразившихся в стране превысило 576,3 тыс., вылечились 534,2 тыс. пациентов, умерли более 12,3 тыс. человек. Власти страны уже одобрили экстренное использование трех вакцин: совместного производства американской компании Pfizer и германской BioNTech, британско-шведского консорциума AstraZeneca и китайской фирмы Sinovac.

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