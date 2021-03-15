Первая в этом году сильная песчаная буря обрушилась на Пекин в понедельник утром, что привело к сильному загрязнению воздуха и пробкам на дорогах. Как сообщил Пекинский центр мониторинга охраны окружающей среды, концентрация мелких твердых частиц PM 10 в центральных районах города превысила 8 000 микрограмм на кубический метр, что в 160 раз превышает максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), установленную на уровне 50 микрограмм/кубометр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

PM 10 представляют собой твердые мелкие частицы диаметром менее 10 мкм. По данным на 09:00 утра по местному времени, концентрация PM 10 в центральных районах города (Дунчэн, Сичэн, Чаоян, Хайдянь) достигла 8 108 микрограмм на кубометр. Значение показателя на северо-западе Пекина - 6 877, на юго-западе - 7 530, на северо-востоке города - 3 461, в юго-восточных районах столицы - 5 953.

При этом концентрация мелких твердых частиц PM 2,5, служащих основным источником смога, достигла 523 микрограмм на кубический метр при максимально допустимой норме ВОЗ 25 микрограмм/кубометр.

Песчаная буря привела к пробкам на дорогах, видимость в городе не превышает 1 тыс. м. Власти Пекина уже объявили желтый уровень опасности в связи с пылевой бурей, рекомендовали отменить мероприятия на открытом воздухе, а также без крайней необходимости не выходить на улицу.