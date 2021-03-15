В центральной Японии уничтожили 83 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа
Власти префектуры Тотиги в центральной части Японии уничтожили около 83 тыс. кур на местной ферме, где была выявлена вспышка птичьего гриппа. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Очаг заражения был обнаружен на минувших выходных на одной из ферм в городе Хага.
В конце января генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что с ноября 2020 года вспышки птичьего гриппа были выявлены на территории 36 птицеферм в 15 префектурах Японии, этот показатель стал самым масштабным за всю историю страны. В связи с этим местные власти уже уничтожили более 6,5 млн кур.
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