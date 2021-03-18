Умер президент Танзании Джон Магуфули

Вице-президент Республики Танзания Мизенго Пинда сообщил о смерти главы государства Джона Магуфули, пишет Reuters, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Магуфули умер в возрасте 61 года, 10 марта он был госпитализирован в соседней Кении с коронавирусом.

Скончавшийся президент не вводил в стране антивирусные меры и карантин. Заразившимся коронавирусом жителям он советовал лечиться молитвами.