Индия одобрила применение вакцины "Спутник V"

Другие страны 12 апреля 2021 23:26 (UTC+04:00)
Индия одобрила применение вакцины "Спутник V"

Специальный комитет экспертов Индии по лекарствам (SEC) одобрил экстренное применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Комитет по безопасности регулятора лекарственных препаратов одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V" в Индии", - говорится в сообщение.

Напомним, что "Спутник V" - третья вакцина, одобренная в Индии. До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.

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