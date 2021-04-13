В Японии разрешили слить в океан очищенную от радиоактивных частиц воду с "Фукусимы-1"

Правительство Японии во вторник официально разрешило слить с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан значительный массив воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило национальное общественное телевидение.

По его информации, такое решение было принято на совещании глав заинтересованных министерств и ведомств во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой.

Процесс подготовки к сбросу в океан воды с атомной станции займет примерно два года. За это время будет подготовлено и проверено дополнительное оборудование, проведены соответствующие работы. Сейчас в стальных баках на территории "Фукусимы-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, очищенной, как отмечается, от большинства опасных радиоактивных веществ. Однако она содержит в себе изотопы трития, который оттуда извлечь технически не удается.

В Японии утверждают, что во время сброса в океан концентрация этого вещества будет соответствовать норме, установленной Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды.