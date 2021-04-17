В Колумбии выявили британский штамм коронавируса

В Колумбии выявили два случая британского штамма коронавируса в стране, заявил президент страны Иван Дуке, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Сегодня выявили два проявления заболевания, которые представляют собой штамм из Соединенного Королевства. Мы обнаружили его наличие в двух случаях в нашей стране», — заявил президент.

Отмечается, что с начала пандемии в стране выявили 2 619 422 случая заражения коронавирусом, 67 564 пациента с COVID-19 скончались.