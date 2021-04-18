Президент Афганистана надеется, что талибы активизируют участие в политическом процессе

Президент Афганистана Ашраф Гани рассчитывает на то, что с выводом войск США из страны представители радикального движения "Талибан" активизируют свое участие в процессе политического урегулирования. Такое мнение он выразил, выступая в воскресенье в эфире телеканала CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гани подчеркнул, что "стремление [талибов] добиться вывода международных сил из Афганистана", под предлогом которого велись военные действия в стране,"теперь ничем не оправдано". "Необходимо политическое урегулирование, но мяч сейчас, очевидно, на стороне "Талибана" и их сторонников", - отметил президент.

Он сказал также, что "уважает решение" американского лидера Джо Байдена о выводе американских войск из страны, отметив, что это "открывает новые возможности" в регионе. По словам Гани, одной из ключевых задач на данный момент является установить, какие изменения решение американского руководства повлечет на "тактическом и операционном уровне", а также как оно повлияет на "изменение стратегии в регионе".

Ранее Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года.