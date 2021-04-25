В Колумбии зафиксировали рекордное число смертей из-за коронавируса за сутки

Другие страны 25 апреля 2021 03:02 (UTC+04:00)
В Колумбии зафиксировали рекордное число смертей из-за коронавируса за сутки

Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в субботу о 440 летальных исходах, вызванных коронавирусом, что стало самым высоким для этой страны показателем суточной смертности. Предыдущий рекорд был зафиксирован 22 апреля (430 случаев), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"24 апреля мы подтвердили выздоровление 18 038 пациентов, 16 730 новых случаев заражения и 440 летальных исходов в Колумбии. В итоге число выздоровевших достигло 2 573 657, пациентов с COVID-19 - 2 757 274, умерших - 70 886", - отмечается в сообщении, размещенном на странице министерства в Twitter.

В Боготе с начала эпидемии зафиксировано 763 255 случаев инфицирования.

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Колумбии 6 марта 2020 года. 17 марта прошлого года президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в республике режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его неоднократно продлевали. С 1 сентября в стране действует режим выборочной изоляции.

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