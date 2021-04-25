Twitter по запросу Индии удалил записи с критикой борьбы с COVID-19 в стране

Правительство Индии обратилось к руководству социальной сети Twitter с просьбой удалить сообщения, содержащие критику в отношении мер борьбы с пандемией коронавируса в стране. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, правительство страны в официальном обращении к Twitter от 23 апреля просило удалить 21 твит, ссылаясь на индийский Закон об информационных технологиях.

Представитель социальной сети сообщила агентству, что при получении официального запроса его рассматривают как в соответствии с правилами Twitter, так и в соответствии с нормами местного законодательства. "Если контент нарушает правила Twitter, он будет удален с платформы. Если он признан незаконным лишь в рамках определенной юрисдикции, но не нарушает правила Twitter, то мы можем запретить доступ к контенту только в Индии", - отметили в социальной сети.

Представитель Twitter подтвердила агентству, что в Индии был ограничен доступ к 21 твиту, о которых шла речь в правительственном запросе. Владельцы аккаунтов были напрямую уведомлены о действиях соцсети в отношении опубликованных ими сообщений.