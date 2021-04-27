В Индии рекомендовали носить защитные маски дома

Другие страны 27 апреля 2021 03:31 (UTC+04:00)
В Индии рекомендовали носить защитные маски дома

Власти Индии считают, что гражданам республики следует начать носить защитные маски дома. Об этом в понедельник сообщил представитель департамента здравоохранения Национального института трансформации Индии и глава национальной целевой группы по борьбе с COVID-19 доктор Винод Кумар Пол, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пришло время начинать носить маски и в иных случаях, [в том числе в тех случаях, когда мы находимся] в наших домах. Раньше мы говорили о том, чтобы носить их [только] вне дома, но, поскольку инфекция распространилась, будет лучше, если мы начнем надевать маски в наших домах, когда мы сидим с кем-то", - приводит слова представителя минздрава телеканал NDTV.

Он подчеркнул, что инфицированному коронавирусом человеку также необходимо носить маску, находясь в доме, чтобы предотвратить заражение других членов семьи. "Безусловно, если [в доме] находится носитель COVID-19, этот человек должен носить маску, но и другим [людям] в помещении необходимо носить маску", - заявил Винод Кумар Пол.

Суточный рост количества инфицированных в Индии пятый день подряд демонстрирует рекордные показатели. За прошедшие сутки в стране был зафиксирован 352 991 новый случай инфицирования коронавирусом, что стало очередным, пятым подряд мировым максимумом суточного прироста заразившихся. Индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи сообщило в понедельник, что общее число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 17 313 163.

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