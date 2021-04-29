Судан приостановил соглашение с Россией о базе на Красном море

Власти Судана временно остановили действие соглашения с Россией о создании морской базы на Красном море/ Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает агентство Bloomberg.

В сообщении отмечается, что Судан также останавливает "любое новое размещения российских военных" в одном из заливов Красного моря.

В настоящее время у России за рубежом имеется только одна военно-морская база, которая располагается в сирийском порту Тартус.