Сильный ветер на востоке Китая привел к гибели 11 человек

Сильный ветер на территории провинции Цзянсу на востоке Китая стал причиной гибели 11 местных жителей, более 100 человек получили ранения и травмы. Об этом сообщила в субботу администрация города Наньтун, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в отдельных районах порывы ветра достигали 45 м/с. Ветер нарушил работу местных линий электропередачи и разрушил ряд строений, повредив несколько автомобилей.

По данным властей, в районе бедствия оказались около 3 тыс. человек, они были экстренно эвакуированы. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.