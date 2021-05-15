В Японии зафиксировали рекордное число зараженных коронавирусом в тяжелом состоянии

По меньшей мере 1 231 человек находится в Японии в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом, этот показатель в стране вновь достиг рекордной отметки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщил телеканал NHK.

Соответствующий рекорд в последний раз был обновлен 11 мая - 1 176 тяжелобольных пациентов. Ранее этот максимум обновлялся 7 мая - 1 131 инфицированный в тяжелом состоянии.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации в Японии до 31 мая действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хёго, в юго-западной Фукуоке и центральной Айти. С 16 мая он будет расширен на западные префектуры Хиросима и Окаяма, а также северную Хоккайдо. По последним данным, общее число случаев инфицирования в стране к настоящему времени превысило 673 тыс., более 11,3 тыс. человек умерли.