В ВОЗ прогнозируют, что смертность из-за коронавируса в Малайзии увеличится в девять раз

Суточное число летальных исходов заболеваний, вызываемых коронавирусом, может вырасти в два раза в Малайзии к концу августа, а общий показатель смертности - в девять раз. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в прогнозе члена научного совета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) профессора Адибу Камарулзаману.

"Проведенные исследования указывают, что нынешние темпы распространения пандемии в Малайзии приведут к приросту летальных исходов на уровне 200 случаев в сутки, а к сентябрю их общее число достигнет 26 тыс.", - приводит издание слова эксперта ВОЗ. Как информировал Минздрав страны, в среду подтверждена смерть 126 зараженных, что является рекордно высоким суточным показателем.

"Коронавирус становится второй после сердечно-сосудистых заболеваний причиной смертности в стране", - отметила профессор Адиба.

Генеральный директор Минздрава Хишам Абдула несколько дней назад признал, что заполняемость палат интенсивной терапии уже превысила их оптимальную вместимость, обычные палаты в больницах заполнены на 85%, а специально открытые изоляционные центры - на 65%. По его словам, койки в приоритетном порядке будут предоставляться пациентам с более высокими шансами на выздоровление.

Ситуация с коронавирусом в Малайзии стала резко ухудшаться в начале мая после проникновения в страну индийского штамма и в связи с активными разъездами жителей из-за праздника Хари Райя. Всего за время пандемии в стране было зафиксировано более 587 тыс. инфицированных, из которых умерли почти 3 тыс.