Япония и Австралия на следующей неделе проведут переговоры в формате "два плюс два"

Главы оборонных и внешнеполитических ведомств Японии и Австралии на следующей неделе проведут совместные переговоры в формате "два плюс два". Об этом в пятницу сообщил журналистам министр обороны Японии Нобуо Киси, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на регулярной пресс-конференции в пятницу в свою очередь подчеркнул, что переговоры состоятся 9 июня.

Глава японского внешнеполитического ведомства отметил, что это первые переговоры с Австралией в формате "два плюс два" за последние два с половиной года.

"В ходе переговоров мы планируем обсудить укрепление японско-австралийского оборонного сотрудничества", - добавил он.