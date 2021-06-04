Япония и Австралия на следующей неделе проведут переговоры в формате "два плюс два"
Главы оборонных и внешнеполитических ведомств Японии и Австралии на следующей неделе проведут совместные переговоры в формате "два плюс два". Об этом в пятницу сообщил журналистам министр обороны Японии Нобуо Киси, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на регулярной пресс-конференции в пятницу в свою очередь подчеркнул, что переговоры состоятся 9 июня.
Глава японского внешнеполитического ведомства отметил, что это первые переговоры с Австралией в формате "два плюс два" за последние два с половиной года.
"В ходе переговоров мы планируем обсудить укрепление японско-австралийского оборонного сотрудничества", - добавил он.
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