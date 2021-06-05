В Колумбии выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки

Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в пятницу о 30 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за 24 часа, что стало самым высоким для этой страны показателем суточного прироста. Предыдущий антирекорд был зафиксирован днем ранее (28 624 случая), рекордные значения в стране фиксируются четвертый день подряд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"4 июня мы подтвердили выздоровление 25 040 пациентов, 30 тыс. новых случаев заражения и 537 летальных исходов в Колумбии. В итоге число выздоровевших достигло 3 267 100, пациентов с коронавирусом - 3 518 046, умерших - 90 890", - отмечается в сообщении, размещенном на странице министерства в Twitter.

В столице Колумбии - городе Богота - с начала эпидемии зафиксировано 1 004 315 случаев инфицирования.