Президент Замбии объявил 21-дневный траур в память умершего Кеннета Каунды

Другие страны 17 июня 2021 23:46 (UTC+04:00)
Президент Замбии объявил 21-дневный траур в память умершего Кеннета Каунды

Президент Замбии Эдгар Лунгу объявил 21-дневный траур в память умершего в четверг бывшего главы государства и одного из наиболее известных политиков Африки Кеннета Каунды. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

"Вся нация и вся Африка скорбит о великом человеке, каковым был и остается Кеннет Каунда", - заявил Лунгу. Он отметил, что официальная программа траурных мероприятий будет обнародована позднее.

Каунда умер в возрасте 97 лет в военном госпитале замбийской столицы Лусака, куда был помещен 14 июня. Как сообщил сын Кеннета Каунды, его отец умер от воспаления легких.

Осенью 1964 года Кеннет Каунда стал первым президентом получившей независимость Замбии. Он непрерывно находился на посту главы государства до ноября 1991 года. Каунда получил широкое признание как борец с колониализмом и защитник единства стран Африки. Общенациональный 7-дневный траур в память Кауды также объявила Ботсвана.

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