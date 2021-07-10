На Филиппины доставили партию вакцины "Спутник V"

Партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" доставлена вечером в пятницу на Филиппины. Об этом в субботу сообщило Управление по связям со СМИ при президенте республики, сопроводив публикацию фотографией из международного аэропорта Манилы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Доставка на Филиппины данной партии, состоящей из первого и второго компонента препарата, неоднократно откладывалась. Ожидается, что еще одна партия российской вакцины меньшего объема прибудет в республику в субботу.

30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 1,46 млн, выздоровели более 1,38 млн человек, умерли 25,7 тыс. пациентов. Власти страны одобрили экстренное использование вакцины американской компании Moderna, российского препарата "Спутник V", а также препаратов Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, индийской компании Bharat Biotech и Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson.