ЦИК Молдовы представил предварительные результаты выборов в парламент

Президентская Партия действия и солидарности (ПДС), Избирательный блок коммунистов и социалистов (ИБКС), а также партия "Шор" проходят в парламент Молдовы по итогам состоявшихся в воскресенье выборов. Такие предварительные результаты представила Центральная избирательная комиссия после обработки 32% протоколов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно этим данным, ПДС получает 41%, ИБКС - 34%, "Шор" - 9,3%. Остальные партии не преодолевают избирательный барьер.

Досрочные выборы в парламент Молдавии прошли без серьезных нарушений, сообщил ЦИК.