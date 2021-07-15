Лидер Кубы заявил о множестве раненных в столкновениях с протестующими сторонников властей

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в среду, что множество сторонников властей страны получило ранения в столкновениях с участниками беспорядков и антиправительственных протестов в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Есть множество раненых со стороны народа, который пытался защитить порядок", - отметил он в эфире государственного телевидения.

По словам президента, участники беспорядков "продвигают ненависть" и призывают к "линчеванию защитников Революции".