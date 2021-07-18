В ДТП с участием автобусов в Бангладеш погибли шесть человек

Два автобуса столкнулись в воскресенье утром в области Рангпур на северо-западе Бангладеш, в результате инцидента шесть человек погибли, еще 40 получили травмы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, полицию сообщила газета​​​​​​​ Dhaka Tribune.

По ее данным, все пострадавшие были госпитализированы, шестеро из них тяжело ранены, 30 были отпущены из больницы вскоре после оказания им первой помощи.

Согласной предварительной версии, водитель одного из автобусов заснул за рулем и не справился с управлением.