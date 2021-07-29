Глава МИД Кубы считает, что координаторы протестов в стране использовали соцсеть Clubhouse

Организаторы антиправительственных протестов и беспорядков 11 июля на Кубе координировали действия через социальную сеть Clubhouse из-за рубежа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья.

Ранее глава МИД уже заявлял, что протесты координировались посредством социальных сетей, в частности, через Twitter.