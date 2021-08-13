Не менее 21 человека погибли из-за наводнений в провинции Хубэй

По меньшей мере 21 человек погиб, еще четверо пропали без вести в результате наводнений в китайской провинции Хубэй. Об этом в пятницу сообщила газета "Глобал таймс", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, стихийное бедствие произошло в четверг в городе Люлинь. Количество осадков превысило 100 мм за час. Уровень воды составил 3,5 метра, а в некоторых частях города - 5 метров.