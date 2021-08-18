Совет ООН по правам человека проведет 24 августа спецсессию по Афганистану

Другие страны 18 августа 2021 00:41 (UTC+04:00)
Совет ООН по правам человека проведет 24 августа спецсессию по Афганистану

Совет ООН по правам человека (СПЧ) проведет 24 августа в Женеве специальную сессию, посвященную ситуации в Афганистане. Об этом сообщила во вторник пресс-служба СПЧ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что спецсессия созывается 24 августа по просьбе Афганистана, Пакистана и координатора Организации исламского сотрудничества в связи с "серьезной обеспокоенностью положением в Афганистане". Эту просьбу поддержали в общей сложности 89 государств.

Большинство делегаций выступят на сессии в формате телеконференции.

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