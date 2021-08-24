Власти КНР арестовали бывшего главного прокурора провинции Цинхай по подозрению во взятках
Китайские власти арестовали бывшего главного прокурора провинции Цинхай (северо-запад КНР) Мэн Юншаня, подозреваемого в получении взяток. Об этом сообщила во вторник Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как отмечается на сайте антикоррупционного регулятора, такое решение было принято по итогам расследования, проведенного Государственным надзорным комитетом КНР. Дело передано в Верховную народную прокуратуру Китая.
В середине августа Мэн Юншань был исключен из рядов КПК и снят с должности главного прокурора провинции Цинхай, которую он занимал с февраля 2019 года. Обвинения в "серьезных дисциплинарных нарушениях" ему были предъявлены еще в июне.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Имеются хорошие предпосылки для интенсивного взаимодействия экономик Азербайджана и Узбекистана – министерство
В Баку продлен срок выплаты срочных надбавок медработникам, оказывающим услуги инфицированным COVID-19
Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством размещения нот, превысил 500 млн манатов
День в селе не променяю на год комфорта в городе. На пути к живописному водопаду Мамырлы - экспозиция Ровшана Ширинова (ВИДЕО, ФОТО)
При правильном выборе специальности абитуриенты, набравшие более 150 баллов, могут поступить в вуз - глава ГЭЦ Азербайджана