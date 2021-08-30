Не менее 11 человек погибли в результате столкновения речных судов в Перу

По меньшей мере 11 человек погибли в результате столкновения двух пассажирских судов на реке Уальяга в Перу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает ВМС страны.

"Личный состав береговой охраны спас 60 человек и поднял на борт 11 тел", - отмечается на странице ВМС в Twitter.

По информации радиостанции RPP, еще девять человек числятся пропавшими без вести, ведутся их поиски.