Либеральная партия Трюдо побеждает на парламентских выборах в Канаде

Правящая Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо побеждает на внеочередных парламентских выборах. Таковы предварительные данные национальной Избирательной комиссии, опубликованные в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На данный момент либералы получают 138 из 338 мандатов в Палате общин - нижней палате парламента. Их главные конкуренты из Консервативной партии Канады - 94. Квебекский блок лидирует в 26 округах, затем следуют Новая демократическая партия (20) и Партия зеленых (1). В настоящее время данные поступили из 279 округов.