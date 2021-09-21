Либеральная партия Трюдо побеждает на парламентских выборах в Канаде
Правящая Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо побеждает на внеочередных парламентских выборах. Таковы предварительные данные национальной Избирательной комиссии, опубликованные в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
На данный момент либералы получают 138 из 338 мандатов в Палате общин - нижней палате парламента. Их главные конкуренты из Консервативной партии Канады - 94. Квебекский блок лидирует в 26 округах, затем следуют Новая демократическая партия (20) и Партия зеленых (1). В настоящее время данные поступили из 279 округов.
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