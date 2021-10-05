Байден и новый премьер Японии договорились укреплять альянс двух стран

Президент США Джо Байден и новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе телефонного разговора обсудили взаимоотношения двух стран. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Белый дом.

"Президент Джо Байден говорил сегодня с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, чтобы поздравить его с избранием. Лидеры подтвердили силу американо-японского альянса, который является краеугольным камнем мира, безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что Байден выразил надежду на укрепление отношений между двумя странами в предстоящие годы.

По сообщениям японских СМИ, Фумио Кисида заявил Байдену, что для достижения "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" его правительство будет продолжать тесно координировать свои действия с правительством США на основе двустороннего альянса.

По словам Кисиды, оба лидера договорились встретиться лично в ближайшее время.

Телефонная беседа Кисиды и Байдена состоялась во вторник утром по японскому времени и стала первым разговором нового премьер-министра Японии с иностранным лидером.

Фумио Кисида, президент правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, в понедельник стал новым премьер-министром страны после голосования японского парламента.

Вскоре после голосования стал известен состав кабинета министров, в который вошли более десяти новых представителей. Среди министров - три женщины, одна из которых заняла пост министра по делам вакцинации. Глава МИД Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси свои посты сохранили.