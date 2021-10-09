Поврежденная подлодка США прибыла на остров Гуам

Поврежденная в результате столкновения с неизвестным предметом подлодка США прибыла на базу на острове Гуам, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Подробностей произошедшего не сообщается. Также не уточняется степень ущерба, нанесенного американскому кораблю USS Connecticut.

Министерство иностранных дел Китая выразило «серьезную озабоченность» по поводу ЧП в Южно-Китайском море.

8 октября стало известно, что 2 октября атомная ударная подводная лодка США Seawolf USS Connecticut получила повреждения, столкнувшись во время погружения с неизвестным объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона. В результате происшествия пострадали 11 моряков, они получили травмы легкой и средней степени тяжести.