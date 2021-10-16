Три человека погибли при землетрясении на Бали

По меньшей мере три человека погибли в результате землетрясения на индонезийском острове Бали. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В пятницу Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 4,8 на острове Бали. Эпицентр располагался на расстоянии 43 км к юго-востоку от города Денпасар с населением около 835 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.